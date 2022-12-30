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Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te halk otobüsü şoförü seyir halindeyken cep telefonundan dizi izledi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

İzmit´te bir halk otobüsü şoförünün D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeyken, direksiyonun arkasında bıraktığı cep telefonundan dizi izlemesi bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki topladı. Bir taraftan dizi izleyen, bir taraftan yolculuğa devam eden, sürücünün rahat tavırları dikkat çekti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2022-12-30 11:12:18



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