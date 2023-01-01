Bir hafta önce aldığı ehliyetini doğum gününde kaybetti

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Alişan KOYUNCUSelda Hatun TAN/ İZMİT (Kocaeli)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, polisin yılbaşı denetimlerinde alkollü yakalanan Sefa Karaçoban´ın (19) ehliyetine el konuldu. Ehliyetini geçen hafta alan, 0.58 promil alkollü olan aday sürücü Karaçoban´ın bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

İzmit´te polis ekipleri yılbaşı nedeniyle kentin birçok noktasında denetimlerini sürdürdü. Kent merkezinde barlar sokağı üzerinde yapılan denetimlerde bir otomobil durduruldu. Alkol muayenesi yapılan sürücü Sefa Karaçoban´ın 0.58 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye `Alkollü araç kullanma´ suçundan 4 bin 64 lira para cezası kesildi, ehliyetine de el konuldu. Uzun süre polis ekiplerine ceza yazılmaması yönünde dil döken Karaçoban, otomobilden kişisel eşyalarını aldıktan sonra yola yaya bir şekilde devam etti. Otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Sefa Karaçoban´ın ehliyetini geçen hafta aldığı ve bugün doğum günü olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN

2023-01-01 02:36:52



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