Mertcan'ı vurduktan sonra çalışanından suçu üstlenmesini istemiş

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde silahlı kavgada Mertcan Pekatik'i (22) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Selçuk Seis için müebbet hapis cezası istendi. Çiğ köfte dükkanı işleten Selçuk Seis'in çalışanı Onurcan Güldağ ile suç pazarlığı yaptığı, aralarında 'Yaralanmışsa sen üstlen, ölmüşse ben üstlenirim' diye konuşma geçtiği ortaya çıktı.

Olay, geçen yıl 19 Haziran'da Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi. Bir eğlence mekanına giden Mertcan Pekatik, bir süre arkadaşları ile burada vakit geçirdi. Mertcan Pekatik'in tuvalete gittiği sırada, arkadaşları M.E., B.D. ve C.M. eğlence mekanı çalışanları ile tartışınca dışarı çıkartıldı. Tuvaletten döndükten sonra Mertcan, arkadaşlarının durumunu öğrenince mekandan çıktı. Kapı önünde bekleyen Mertcan ile arkadaşları, mekanın 50 metre uzağındaki bir ara sokakta çiğ köfteci Selçuk Seis ile tartışmaya başladı. Çıkan arbedede Selçuk Seis, tabanca ile 4 el ateş açtı. 2 merminin isabet ettiği Mertcan Pekatik, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Selçuk Seis ile kavga sırada yanında olan Onurcan Güldağ, Onur Aydın ve Sedat Kandemir, gözaltına alınıp, tutuklandı.

Olay ile ilgili yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede, çiğ köfte dükkanı işleten Selçuk Seis'in çalışanı Onurcan Güldağ ile suç pazarlığı yaptığı, aralarında 'Yaralanmışsa sen üstlen, ölmüşse ben üstlenirim' şeklinde konuşma geçtiği belirtildi.

'TABANCAMI ALARAK GERİ DÖNDÜM'

Selçuk Seis, suçlamaları kabul etmeyerek, "Olay günü çiğ köfteci dükkanımda otururken sokaktan gürültü sesleri geldiğini duydum. Korumaların 2 kişiyi dışarı çıkardıklarını ve birinin elinde bıçak olduğunu gördüm. Bar çalışanlarına küfürler ediyorlardı. İş yerime gittim ve tabancamı alarak geri döndüm. Mertcan ve arkadaşlarını buldum. O sırada bana, 'Neden geldin' diyerek küfrettiler. Ben de küfredince bıçakla üzerime geldiler. 2 el havaya ateş ettim. 2 kişi kaçtı ama aralarında pembe tişörtlü olan bir kişi, bıçakla üzerime gelmeye devam edince 2 el de yere ateş ettim. Daha sonra arkadaşım Onurcan Güldağ yanıma gelerek tabancamı istedi. Tabancayı verdikten sonra iş yerime gittim" dedi.

'TABANCASINI UZATARAK 'BUNU AL, GİT' DEDİ'

Onurcan Güldağ ise şunları anlattı:

"Olay günü, bardan atılan kişilerin mekanın sahiplerine küfrettiğini duydum. Sonrasında küfreden kişiler uzaklaşırken 'Şu anda boşuz, gidelim, geri geliriz' diye konuştuklarını duydum. Patronum Selçuk Seis, iş yerinin ofis bölümündeki tabancasını aldı ve bardan atılan kişilerin nereye gittiğini sordu. Peşinden gittim, ara sokakta Mertcan ve arkadaşlarını gördük. O kişileri görünce Selçuk Seis ateş etmeye başladı. İlk 2 el ateş ettiğinde bir şey olmadı. Ancak sonraki 2 el ateş etmesinde orada bulunanlardan birisi 'ah' diye bağırdı. Vurulan bu kişi, bardan atıldığını gördüğüm kişi değildi. Selçuk Seis olayda kullandığı tabancasını bana uzatarak 'Bunu al, git' dedi. Arka yollardan çiğ köfteci dükkanımıza gidip, tabancayı ofis bölümüne koydum. Selçuk Seis daha sonra gelerek, üzerini değiştirdi. Bana tabancayı sorduğunda aynı yere koyduğumu söyledim. Daha sonra bana tabancayı iş yerinde tutmamamı, arabaya koymamı söyledi. Dediğini yaptım."

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güldağ, Selçuk Seis'in suçu üstlenmesini teklif ettiğini belirterek "Selçuk Seis yanıma gelerek bana 'Çocuk yaralanmışsa sen üstlen, ölmüşse ben üstlenirim' diye teklifte bulundu. Yeni evlendiğim için kabul etmedim ve bir süre sonra çocuğun öldüğünü öğrendik. Olayda Selçuk Seis'e küfür eden kimse olmadı. Ancak Selçuk Seis daha önce eğlence mekanının sahiplerinin yanında uzun süre çalışmıştı. Kendisine ait dükkan açmasına rağmen eğlence mekanında bir olay olduğunda Selçuk Seis'in kavgalara dahil olduğunu birçok kez gördüm" dedi.

Savcılık ayrıca güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelemelerde; Selçuk Seis'in eğlence mekanında olduğu, Mertcan Pekatik ile arkadaşlarını dışarı attıktan sonra kendi iş yerine giderek tabancasını aldığı ve eğlence mekanına 50 metre uzaklıktaki bir ara sokakta olayı gerçekleştiği görüldü. Öte yandan Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda, Selçuk Seis'in ellerinde tabancayı ateşlemesinden kaynaklı atış artıkları olduğu belirlendi.

SAVCI MÜEBBET TALEP ETTİ

İddianamede savcı, olayı gerçekleştiren Selçuk Seis hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası, ayrıca Mertcan'ın arkadaşları M.E., B.D. ve C.M.'ye karşı gerçekleştirdiği eylemi nedeniyle 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan her biri için ayrı ayrı 9 yıldan 15 yıla kadar olmak üzere toplam 27 yıldan, 45 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Savcı diğer sanıklar Onurcan Güldağ, Onur Aydın, ve Sedat Kandemir hakkında ise Mertcan Pekatik'e karşı 'kasten öldürme suçuna yardım etme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme' suçlarından 23 yıl 6´şar aydan, 37 yıl 6´şar aya kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Davanın ilk duruşması, 20 Mart'ta Kocaeli 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak.

