Belediye personelini taciz ettiği öne sürülen müdür görevden uzaklaştırıldı



Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit Belediyesi´nde birim müdürü olarak görev yapan C.T.Ş., iddiaya göre aynı bölümde çalışan ve yaklaşık 1 yıllık ilişkinin sona ermesinin M.E.'yi taciz ederek, psikolojik şiddet uyguladı. İdari soruşturma başlatan belediye, C.T.Ş.´yi görevden uzaklaştırdı.

İzmit Belediyesi´nde birim müdürü olarak görev yapan C.T.Ş., iddiaya göre 2020 yılında belediyede göreve başlayan ve yardımcısı olan M.E. ile ilişki yaşamaya başladı. Yaklaşık 1 yıl devam eden ilişki sona erdi. Ayrılma kararının ardından iddiaya göre, birim müdürü C.T.Ş., eski sevgilisi M.E.´yi taciz edip, psikolojik şiddet uyguladı. M.E., C.T.Ş. hakkında şikayetçi olurken, soruşturma başlatıldı. Olayın belediye yetkilileri tarafından öğrenilmesinin ardından idari soruşturma da başlatıldı. C.T.Ş. hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındı.

Konuyla ilgili İzmit Belediyesi adına yazılı açıklama yapan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Çolakoğlu, kadına yönelik şiddete taviz verilmeyeceğini ifade ederek, "İzmit Belediyesi olarak asla ve asla taviz vermeyeceğimiz kadına şiddet olayıyla ilgili olarak; kadın personeli taciz ettiği iddiasını öğrendiğimiz belediyemizde görevli müdür hakkında soruşturma başlatılmış ve ilgili müdür soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılmıştır" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2023-01-05 22:32:40



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