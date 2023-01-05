Kaza yapan otomobil alev alev yandı

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Erol POLAT/ DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil beton künke çarptıktan sonra alev alev yandı. Kazada yaralanan olmazken, yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Darıca Millet Bahçesi içerisindeki arazide meydana geldi. Kerem E. yönetimindeki 41 LN 908 plakalı otomobil, arazide bulunan beton künke çarparak motor kısmından alev aldı. Kerem E. ve beraberindeki 4 kişi otomobilden çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle küle dönen otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazanın ardından sürücü Kerem E. ve beraberinde bulunan 4 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2023-01-05 23:53:35



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