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Ateşe dökülen yanıcı madde parladı, anne ve 2 çocuğu yaralandı

DHA

Ateşe dökülen yanıcı madde parladı, anne ve 2 çocuğu yaralandı


Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, Suriye uyruklu annenin bahçede yaktığı ateşe döktüğü yanıcı maddenin parlaması sonucu kendisi ve 2 çocuğu yaralandı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Körfez Mahallesi Şehit Mehmet Sokak üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen Suriye uyruklu kadın, zemin kattaki evlerinin arkasında bulunan bahçede ateşin üzerine yanıcı madde döktü. Yanıcı maddenin parlaması sonucu Suriye uyruklu anne ve iki çocuğu alevler içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yanan anne ve 2 çocuğunu hastaneye götürdü. Anne ve çocukları tedaviye alındı. Bahçede çıkan ufak çaptaki yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2023-01-06 20:06:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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