Valizindeki sahte altınları satmak isterken yakalandı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde kuyumcuları gezerek valizindeki sahte altınları satmak isteyen A.M. polis tarafından suçüstü yakalandı. A.M.´nin yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuyumcuları gezerek valizindeki sahte altınları satmak isteyen kişiyi takibe aldı. A.M., dün öğle saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi´ndeki kuyumcuları gezdiği sırada polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yakalanma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Gözaltına alınan A.M., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2023-01-07 11:44:29
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