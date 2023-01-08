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Tüfekle vurulup kanadını kaybeden 'kaya kartalı', Engelli Kuşlar Barınağı'nda

DHA

Tüfekle vurulup kanadını kaybeden 'kaya kartalı', Engelli Kuşlar Barınağı'nda


Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),(DHA-)-KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki doğal yaşam parkı Ormanya'ya, Kırıkkale'de yaralı getirilen 'kaya kartalı'nın tedavisi tamamlanıp, Engelli Kuşlar Barınağı'na konuldu. Veteriner hekim Muhammet Nalkıran, "Maalesef ateşli bir silahla yaralanmış. Kanadı tedavi edilemeyecek bir düzeyde yara almıştı, ampütasyonu sağlandı" dedi.
Türkiye'de görülen en büyük kartal türleri arasında yer alan ve 3 ay önce Kırıkkale'de tüfekle vurulması sonucu sol kanadını kaybeden yaralı 'kaya kartalı', Ormanya'da tedavi edilmesinin ardından Engelli Kuşlar Barınağı'na götürüldü. Doğaya dönecek durumda olmayan 'kaya kartalı', barınakta kendi gibi engelli kuşlarla birlikte özel bakım görecek.
'KENDİ TÜRLERİNE UYGUN BİR ALANA ALDIK'
Veteriner hekim Muhammet Nalkıran, "Bizler, buraya yaralı halde getirilen ve tedavisi tamamlanan yırtıcı kuşlarımızı kendi ekolojik türlerine özgü oluşturmuş olduğumuz alanlarda misafir ediyoruz. Bu kartalımız Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden geldi. Maalesef ateşli bir silahla yaralanmış. Kanadı tedavi edilemeyecek bir düzeyde yara almıştı, ampütasyonu sağlandı. Bizlere geldikten sonra bir karantina süreci uygulandı. Sağlığında herhangi bir problem olmadığına emin olduğumuz zaman, kendi türlerine uygun bir alana aldık. Bu kartala ömrünün sonuna kadar bakmayı hedefliyoruz" dedi. 
'ORMANYA, ENGELLİ KUŞLARIMIZA İKİNCİ BİR YUVA OLUYOR'
Engelli Kuşlar Barınağı'nda getirilen her canlı için özel bir bakım programı uygulandığını anlatan Nalkıran, "Uzman ekiplerimiz, tüm hayvan türlerimiz için kendi rasyonlarına uygun besinler hazırlıyor. Yine kendisine uygun koşullar altında tavuk, ciğer, kırmızı et ve onların içerisinde kendileri için belirlemiş olduğumuz sağlıklı rasyon programı uygulanıyor. Bu programları, bakıcıları üstleniyor. Günlük tüketimi ne kadar sağlandı, bunların hepsi rapor altında tutuluyor. Tüm besin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ormanya, bu tip engelli kuşlarımıza ikinci bir umut, ikinci bir yuva oluyor" diye konuştu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2023-01-08 09:38:04

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