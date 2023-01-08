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Milli Mücadele kahramanı Yahya Kaptan, anıldı

DHA

Milli Mücadele kahramanı Yahya Kaptan, anıldı


Dinçer AKBİR/DİLOVASI(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Milli Mücadele kahramanı Yahya Kaptan vefatınını 103'üncü yılında mezarı başında anıldı. 
Milli Mücadele kahramanı Yahya Kaptan, ölümünün 103'üncü yıl dönümünde Tavşancıl Akıncılar Mezarlığındaki kabri başında anıldı. 29 yaşında şehit olan, Atatürk´ün Nutuk´ta özel bir ayırdığı Yahya Kaptan'ı anma törenine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve çok sayıda davetli katıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.  
Törende konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Bize insan hakları, medeniyet, demokrasi dersi verenlerin son 20 yılda 20 milyon Müslümanı katlettiğini biliyor musunuz? Peki onlara, 'Siz katilsiniz' diyebiliyor muyuz, yoksa birbirimizle uğraşmakla mı meşgulüz. Şimdi göç konusunu tartışıyoruz değil mi, bu göçe sebep olan biz miyiz? Yoksa bu coğrafyayı işgal edenler mi? Biz oturduğumuz zaman devletimizi suçluyoruz. 'Göçü niye yönetemiyorsunuz? Sınırları niye kapatmıyorsunuz? Bu göçmenler niye geliyor?' şeklinde konuşuluyor. Peki, 'Ey Amerika, ey Rusya, niye siz Suriye'yi işgal ediyorsunuz, niye buradaki milyonlarca insanı katlediyorsunuz?' demiyoruz da biz, kendimizi tartışıyoruz. Çünkü bu küresel çete konuları saptırmada o kadar mahir ki, siz kendinizi bir müddet sonra suçlu saymaya başlarsınız. Halbuki suçlu, Suriye'yi bölüşen Amerika ve Rusya. Onlar işgal ettiler. Gözyaşı silen, karın doyuran ise biziz" dedi. 
Türkiye'nin medeniyetine sahip çıkan bir ülke olduğunu söyleyen Vali Yavuz, "Suriye'den sadece Araplar ve Türkmenler mi geliyor? İstanbul'da ne kadar Suriye'den gelen Kürt var biliyor musunuz? Bu coğrafya etnisiteye göre program yapmaz. Kimsenin etnik kökenini sorgulamaz. Biraz önce Yahya Kaptan'ın Makedonya'dan geldiğini konuştuk. Bugün de değişen bir şey yok. Siz hangi yolun yolcususunuz, menziliniz nedir? Ona bakarız. Biz Coni değiliz. Coni olmayı hiçbir zaman istemedik. Biz her zaman medeniyetimize sahip çıkmayı hedefledik. Bin yıldır bizim bir yolumuz var. Biz bu yolumuzda devam ediyoruz" diye konuştu 
 DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Dilovası Dinçer AKBİR
2023-01-08 14:28:34

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