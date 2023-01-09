Bakan Akar: Hiçbir oldubittiye izin vermeyecek, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz (3)

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Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında yapımı süren 'Reis' sınıfı denizaltılar, batarya teknolojisi, yüksek dayanıklılık ve kompakt dizaynıyla dikkat çekiyor. Düşük gemi gürültü seviyesi, modern sensör, silah ve savaş yönetim sistemine sahip bu denizaltılara 'Akya' yeni nesil ağır sınıf torpidoları ve 'Atmaca' gemisavar füzelerinin de entegrasyonu planlanıyor. (DHA)

KOCAELİ, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kocaeli / Gölcük Mesut ÇATAK

2023-01-09 12:10:57



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