227 Afgan göçmen, ülkelerine gönderildi

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Dinçer AKBİR/KANDIRA(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ ve çevre illerde yakalanan Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen, bugün ülkelerine gönderildi.

Kocaeli ve çevredeki illerde yakalanan kaçak göçmenler, Kocaeli İl Göç İdaresi Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi. Aralarında 5 Ocak günü Kartepe ilçesinde TIR kasasında yakalanan 150 göçmenin de bulunduğu Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen, bugün İstanbul Havalimanı'ndan uçakla Kabil'e gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2023-01-10 08:12:15



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