5 kişinin öldüğü kazada kanında uyuşturucuya rastlanan sürücüden, `uyarıcı´ savunması



Dinçer AKBİRErol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 4'ü öğrenci 5 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin tutuklu yargılanan servis midibüsünün sürücüsü Mehmet Özdemir, kanında uyuşturucu çıkmasıyla ilgili olarak, "Bu madde metamfetamin gibi bir uyuşturucu madde değildir. Uyarıcıdır. Bunu kullandığınızda sizi uyutmuyor ve yemek yedirmiyor" diyerek kendisini savundu.

Kaza, 9 Kasım 2021'de Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Fikri Altıokka Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Özdemir yönetimindeki öğrenci servis midibüsü, yolda yürüyen Birsen Giriş'e çarptıktan sonra kontrolden çıkıp, köprüden dereye uçtu. Kazada Birsen Giriş ile öğrenciler Mert Efe Akıllı, Esma Nur Avcı, Rabia Üst ve Ege Yılmaz hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Mehmet Özdemir'in ise hastanede sağ bacağı kesildi. Tedavisinin ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Özdemir, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerde, Mehmet Özdemir'in kan ve idrar örneklerinde metamfetamin ve amfetamin gibi maddeler ile narkotik benzeri bir ağrı kesiciye rastlandı. Ayrıca Gebze 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan tazminat davasında yapılan incelemede, kaza yapan 41 P 0860 plakalı servis midibüsünün ikiz plakalı olduğu tespit edildi.

UYUŞTURUCU KULLANMADIĞINI SAVUNDU

Kazayla ilgili Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Özdemir bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılırken, hayatını kaybedenlerin aileleri, kazada yaralanan bazı öğrenciler ve avukatlar salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar olan araç sahipleri İ.A., C.A., okul servisi firmasının sahipleri C.Ö., H.Ö., firmanın servis sorumlusu S.D. ve okul müdürü Z.A.Y. ise duruşmada yer almadı.

Duruşmada söz verilen Mehmet Özdemir, "Her ne kadar kanımda uyuşturucu madde çıkmış ise de bu madde metamfetamin gibi bir uyuşturucu madde değildir. Uyarıcıdır. Bunu kullandığınızda sizi uyutmuyor ve yemek yedirmiyor. Bunun dışında uyuşturma özelliği yoktur. Kazanın oluşumunda uyuşturucu etkisi bulunmamaktadır. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Adli Tıp Kurumu'ndan ve bilirkişilerden gelecek raporların beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Mart´a erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Dinçer AKBİR-Erol POLAT

2023-01-10 14:51:02



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