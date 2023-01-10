Sağlık teknisyeni Hürrem cinayetinde akrabası gözaltında (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İzmit'te, sağlık teknisyeni Hürrem Doğan'ı tabancayla vurarak öldüren akrabası İ.Ö. (52), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2023-01-10 17:15:23



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