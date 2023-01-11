Sağlık teknisyeni Hürrem'i öldüren akrabası tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde sağlık teknisyeni Hürrem Doğan'ı (31) tabanca ile vurarak öldürdüğü belirlenen akrabası İrfan Özbay (52), tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'ndaki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Radyoloji Bölümü'nde görevli sağlık teknisyeni Hürrem Doğan, oturduğu binadan çıkıp, otomobiline yanaştığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan mermilerden 7'si, Doğan'ın vücuduna isabet etti. Çağrılan ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, hayatını kaybetti. Çalışma başlatan polis, güvenlik görüntülerinden şüphelinin Doğan'ın akrabası İrfan Özbay olduğunu belirleyip, gözaltına aldı.

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özbay, 'kasten öldürme suçundan' tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hürrem Doğan ile İrfan Özbay'ın aile içerisinde yaşanan maddi bir konu nedeniyle daha önce tartıştığı ve kavga ettikleri öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2023-01-11 15:01:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.