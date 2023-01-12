Gebze'de sürekli kaza olan caddeye mahalleli kasis yapılmasını istiyor



Dinçer AKBİRErol POLAT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Çayırova ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan otomobil binanın bahçesine düşerken, 2 kişi yaralandı. Bölgede sık sık kazaların yaşanmasına tepki gösteren vatandaşlar, önleyici tedbir olarak caddeye kasis yapılmasını istedi.

Kaza saat 21.00 sıralarında Çayırova Adem Yavuz Mahallesi´ndeki Karacaoğlan Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede rampadan inen Sezgin K. yönetimindeki 34 LGC 648 plakalı servis minibüsü, 2331/1 sokaktan çıkan Ensar A. yönetimindeki 34 BFU 565 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki bir binanın bahçesine savrulurken, servis minibüsü de yol kenarında park halinde olan 06 DC 6717 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada bahçeye savrulan otomobilde bulunan İbrahim Ethem A. ile Mert Ç. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

`KASİS YA DA BARİYER YAPILMASINI İSTİYORUZ´

Kazanın ardından toplanan mahalle sakinleri, aynı bölgede sürekli kaza olduğunu belirterek gösterdi. Birçok kuruma başvuru yapmalarına rağmen cadde üzerinde aynı mevkide yaşanan kazalara çözüm bulunmadığını söyleyen Adem Yavuz Mahallesi Muhtarı Ekrem Usanmaz, "Karacaoğlan Caddesi 2331/1 sokakta sürekli kaza meydana geliyor. Ölümlü kaza meydana geldi, yaralanmalar oldu. Defalarca UKOME´ye, Büyükşehir Belediyesine, Gebze Belediyesi´ne dilekçelerimiz de var. Herhangi bir sonuç alamadık. Biz burada herhangi bir kasis veya bariyer yapılmasını ya da buradaki halı sahanın duvarlarının kaldırılmasını istiyoruz. Bunun için bir çaba gösterilmesini istiyoruz. Burada sürekli kaza oluyor. Daha 1 hafta önce yine yaralanmalı bir kaza meydana geldi. Kaza yapan arkadaşımız halen yoğun bakımda. Biz buraya acil bir çözüm istiyoruz. Buranın iki tarafına da kasis yapılmasını ya da yolun tek yönlü yapılmasını istiyoruz. Bu önlemler alınırsa buradaki kazaları biraz olsun engelleyebiliriz. Buradaki halı sahanın duvarından ötürü oradan gelen arabalar, yukarıdan geleni göremiyor. Yolun kör cephesinde kalıyor. Eğer iki tarafta da kasis olursa, bir duraklama olacağı için çözüm olur" dedi.

`ÇOK KOLAY ÖNLENEBİLECEK BİR ŞEY´

Mahallede sakinlerinden İbrahim Ünal ise "Burada 10-15 günde bir kaza oluyor. Aslında iki tarafa da kasis yapıldığında çok kolay önlenebilecek bir şey. Kasis olduğu zaman araçlar burada yavaşlar ve durur. Burası aynı zamanda okul önü, okula giden öğrenciler de buradan çok fazla geçiyor. Şans eseri henüz can kaybı olmadı" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Çayırova Dinçer AKBİRErol POLAT

2023-01-12 00:38:26



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