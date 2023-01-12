Davalı aileler adliye önünde kavga etti: 3 yaralı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, bir süre önce boşanan çiftlerin yakınları arasında, başka bir konu nedeniyle açılan davanın duruşması öncesi kavga çıktı. Kavgada 2 kişi bıçakla, tarafları ayırmaya çalışan esnaf da başına aldığı sopa darbesiyle yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi önünde meydana geldi. Boşanan ve başka bir konu nedeniyle davalık olan çiftlerin yakınları, duruşma öncesinde adliye binası önünde karşılaştı. İki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi bıçakla, tarafları ayırmaya çalışan esnaf da sopayla başına aldığı darbeyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaralı 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2023-01-12 12:14:46



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