Mahkemede tercümana jiletle saldıran Ayşegül´ün ağabeyi, adli kontrolle serbest



Alişan KOYUNCUErol POLAT/KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kız kardeşi Ayşegül Aydın'ı (16) cinsel istismar girişiminde bulunup başına taşla vurarak öldüren Afganistan uyruklu Muhammed Atikullah'ın (20) tercümanı İsmail Nazaroğlu'nu, duruşma salonunda jiletle yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Esat Aydın (21), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Pişman olduğunu söyleyen Aydın, "Mahkemede karşımdaki tercümanı sanık sanmıştım. Bağrışma olunca sinir krizi geçirdim" dedi.

Olay, 12 Temmuz 2021'de, Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Afganistan uyruklu Muhammed Atikullah, dershaneden eve dönerken takip ettiği Ayşegül Aydın'ı ağaçlık alana sürükledi. Burada cinsel istismarda bulunan Atikullah, kendisine direnen Aydın'ın boğazını sıkıp, başına taşla vurdu. Atikullah, Ayşegül'ün çamaşırlarını giydirip, yol kenarına getirdi, kızı yaralı gördüğünü belirterek, çevredekilerden yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Aydın'ı hastaneye kaldırdı. Jandarma, olay yerinden kaçan Atikullah'ı yakaladı. İfadesinin ardından Muhammed Atikullah, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Yoğun bakımda tedavi gören Ayşegül Aydın ise 132 gün sonra hayatını kaybetti.

'İLK DURUŞMADA TERCÜMANA SALDIRIP, YARALADI'

Muhammed Atikullah hakkında 'nitelikli kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'nitelikli cinsel istismar' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Geçen yıl 23 Eylül'de, Gebze 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, sanık Muhammed Atikullah, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı, tercüman İsmail Nazaroğlu ve Aydın ailesi salonda hazır bulundu. Duruşmada Esat Aydın, salona getirdiği jiletle tercüman İsmail Nazaroğlu'na saldırıp yaraladı. Jandarmanın gözaltına aldığı Esat Aydın tutuklandı.

Hakkında dava açılan Esat Aydın, Gebze 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında pişman olduğunu belirten Aydın, "Kardeşimin ölümünden sonra ruhsal ve psikolojik olarak iyi değildim. Mahkemede karşımdaki tercümanı sanık sanmıştım. Mahkeme sürecinde bir bağrışma olunca sinir krizi geçirdim. Kendimi kaybedip saldırdım. Yaptığım şeyden dolayı çok pişmanım" dedi.

'JİLETİ MERMER İŞİNDE KULLANIYORDUK, KASITLI SOKMADIM'

Tercüman İsmail Nazaroğlu'nu yaraladığı jileti, mesleği olan mermer işinde kullandığını anlatan Esat Aydın, "Jilet cüzdanımdaydı, ancak kasti olarak adliyeye sokmadım. Babamla beraber mermer işi yapıyoruz. İş yerinde jilet kullandığım için cüzdanımda taşıyordum. Bu jiletle mermeri yapıştırdığımız malzemeyi kazıyordum, bu nedenle yanımda taşıyorum. Ancak cüzdanıma koyduğumu unutmuşum. Hayatımda ilk defa bir duruşmaya katılmıştım. Adliyede ekrandaki kişinin sanık olduğunu bilmiyordum. Benim tercümanın duruşmadaki konumuna ilişkin bilgim yoktu. Tercümanın mahkeme tarafından tayin edildiğini ve kamu görevlisi olup olmadığını da olay sırasında bilmiyordum" diye ifade verdi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme heyeti, sanık Esat Aydın'ın, tutuklulukta geçirdiği süre ve suç vasfının sanık lehine değişme ihtimali dikkate alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Duruşma, 27 Nisan'a ertelendi.

'KARARDAN DOLAYI MUTLUYUZ'

Oğlu Esat Aydın'ın tahliye edilmesini sevinçle karşıladığını ifade eden Metin Aydın, duruşma sonundaki açıklamasında, "Kızım Ayşegül'ün mahkemesinde istemediğimiz bir olay oldu. Ayşegül'ün ağabeyi Esat, orada söylenen tatsız sözler ve kelimelerden sonra kontrolünü kaybederek saldırdı. Esat adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Bundan dolayı sevinçliyiz, mutluyuz. Devletimize teşekkür ediyorum. Kızımı öldüren o kişi aldığı nefesi inşallah alamaz. Allah'tan tek duam budur. Ne kadar ağır ceza verilirse verilsin, bizim için bir kıymeti yok. Çünkü bizim kıyametimizi kopardı, Allah da onun kıyametini koparsın" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Alişan KOYUNCU-Erol POLAT

2023-01-12 16:43:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.