Dengesini kaybedip düşerken tramvaya çarptı, yaralandı

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Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te yolda yürürken dengesini kaybedip sendeleyen Hasan Hoşgör (73), yanından geçen tramvaya çarptı. Yaralanan Hoşgör hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi´nde meydana geldi. Yolda yürüyen Hasan Hoşgör, dengesini kaybedip sendeledi. Hoşgör, düşerken bu sırada yanından geçen tramvaya çarptı. Yere düşen Hasan Hoşgör´ün yardımına çevredekiler koştu. Hasan Hoşgör, çağırılan ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2023-01-13 12:21:14



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