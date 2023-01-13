Emekli olan trafik polisine yaya geçidinde sarılıp veda ettiler



Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde emekli olan trafik polisi Sezgin Beşer için önünde görev yaptığı Piri Reis İlkokulu´nda tören düzenlenip çiçek ve plaket verildi. Beşer'e yaya geçidinde sarılıp vedalaşan öğrenciler ağladı.

Gölcük ilçesinde görev yapan ve emekli olan 23 yıllık trafik polisi Sezgin Beşer için, yaklaşık 12 yıl boyunca önünde görev yaptığı Piri Reis İlkokulu´nda tören düzenlendi. Sezgin Beşer, okul bahçesinde toplanan öğrencilere veda konuşması yapıp öğütler verirken, okul yönetimi emekli olan polis memuruna çiçek ve plaket verdi. Törenin ardından görev yaptığı yaya geçidine son kez gelen Beşer, burada görevini tamamladıktan sonra polis telsizinden anons yaparak helallik istedi.

POLİS MEMURUNA SARILIP AĞLADILAR

Emeklilik kararını üzüntüyle karşılayan öğrenciler, polis memuru Sezgin Beşer´i görev yaptığı yaya geçidinde uğurladı. Bazı öğrencilerin Beşer´e veda ederken sarılıp ağladı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2023-01-13 19:09:09



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