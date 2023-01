Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı

Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, yerel internet haber sitesinin sahibi, gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; olayı gerçekleştiren Ramazan Özkan´ın, elindeki tabancayla ateş açtığı ve gazete binasından kaçtığı anlar yer aldı.

İzmit'te yerel bir internet haber sitesinin sahibi gazeteci Güngör Arslan, geçen yıl 19 Şubat'ta ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Arslan'ı öldüren Ramazan Özkan, olaydan birkaç saat sonra yakalanarak, tutuklandı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Burhan Polat, Can Yılmaz, Emrah Yıldırım, Ersin Kurt, Ferhat Yıldırım, Hasan Emre Çelik, Özgür Taşkıran, Kadir Yıldırım ve Ramiz Saatçi de tutuklandı. Abdullah Yürük, Erdal Tilki, Erdal Yıldırım ve Yadigar Başyurt'un ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesinde sanıklardan Özgür Taşkıran, Can Yılmaz, Kadir Yıldırım ve Emrah Yıldırım tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Pazartesi günü görülen karar duruşmasında Ramazan Özkan 'tasarlayarak kasten öldürme', Burhan Polat ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırıldı. Cinayeti azmettirme suçlamasıyla yargılanan sanık Ersin Kurt beraat etti. Ferhat Yıldırım ve Hasan Emre Çelik 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 20 yıl hapis, ruhsatsız silah taşımak ve bulundurmak suçundan 7 yıl hapis olmak üzere 27 yıl hapis cezası verildi. Ramiz Saatçi', 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' suçundan beraat ederken, ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma suçundan 7 yıl hapisle cezalandırıldı. Özgür Taşkıran'a 'suçluyu kayırma' suçunu işlemesi sebebiyle 3 yıl 6 ay hapis cezası, Can Yıldırım'a aynı suçtan dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Erdal Tilki, Yadigar Başyurt ve Erdal Yıldırım'a 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmeye teşebbüs' suçunu işlekleri gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sanıklar Emrah Yıldırım, Kadir Yıldırım ve Abdullah Yürük ise beraat etti.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde olayı gerçekleştiren Ramazan Özkan´ın, yüzünde cerrahi maskeyle gazete binasına geldiği ve alt katta bulunan bir personelle görüştükten sonra yukarıya çıktığı görülüyor. Görüntülerin devamında alt kata inen Özkan'ın elindeki tabancayla ateş açtığı ve gazete binasından kaçtığı görüntüler yer aldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

