İYİ Partili Paçacı: Halkımızın her geçen gün gelecek umudu kaybolmaya başlamıştır 

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Cihan Paçacı yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar ile mücadele yerine bunların hakim olduğu bir ülke haline gelindiğini belirterek, "Ekonomi bir avuç cahilin elinde darmadağın edilmiş, halkımız fakirleştirilmiştir. Halkımızın her geçen gün gelecek umudu kaybolmaya başlamıştır" dedi.

İYİ Parti Kocaeli 3. Olağan İl Kongresi, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Ümit Dikbayır, Burak Akburak ve Cihan Paçacı ile birlikte çok sayıda partili katıldı. Kongrede partililere hitap eden Mustafa Cihan Paçacı, "2002 yılında yapılan seçimler ile ilk defa cumhuriyet ile kavgalı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkadaşlarının koyduğu ilkeler ile sorunlu olan bir siyasi parti maalesef iktidara gelmiştir. Yine maalesef, bu iktidar tek başına 20 yıl ülkeyi yönetmeye çalışmıştır. İleride bu yılların analizleri yapıldığında eminim ki 20 karanlık yıl, 20 kayıp yıl olarak değerlendirilecektir" diye konuştu.

`DEVLETİN YAPISI, İLKELERİ, KURUM VE KURULUŞLARI TAHRİP EDİLMİŞTİR´

Paçacı halkın her geçen gün gelecek umudunun kaybolmaya başladığını belirterek, "Bir taraftan FETÖ terör örgütü devletin kılcal damarlarına kadar sızmış, adeta iktidarın gayri resmi ortağı gibi faaliyetlerini sürdürmüştür. Sonraki yıllarda bu örgüt ile paylaşımda problemler çıkmış ve darbe teşebbüsüne kadar gitmiştir. Yine AK Parti iktidarlarında çözüm süreci adı altında devlet ilk defa PKK terör örgütü ile masaya oturtulmuş ve binlerce güvenlik görevlimizin şehit olmasına sebep olmuştur. Demokrasi tahrip edilmiş, adalet taraflı ve bağımlı hale getirilmiştir. 2017 yılında yapılan şaibeli bir referandum ile parlamenter sistem yerine tek kişiye dayalı ucube bir sisteme geçilmiştir. Yasama, yürütme ve yargı tek bir kişinin inisiyatifine bırakılmıştır. Demokrasi yerine otokrasi hakim kılınmıştır. Özetle devletin yapısı, ilkeleri, kurum ve kuruluşları tahrip edilmiştir. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar ile mücadele yerine bunların hakim olduğu bir ülke haline gelinmiştir. Ekonomi bir avuç cahilin elinde darmadağın edilmiş, halkımız fakirleştirilmiştir. Halkımızın her geçen gün gelecek umudu kaybolmaya başlamıştır" dedi.

`BÜTÜN MESELE CESARETTİR´

Paçacı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihi başarılar kadar acılarla dolu olan Türk milleti öyle bir millettir ki, bitti denilen zamanlarda bile yepyeni hikayeler yazarak Anka kuşu misali küllerinden doğar. Türk tarihi öyle bir tarihtir ki yolun sonu denilen yerde yeni bir yol açar. Bütün mesele cesarettir. İlk adımı atabilmek için gerekli olan tek şey inanmak ve cesaret etmektir. Tarihimiz bu cesaretin örnekleriyle doludur. Bugün olduğu gibi devletlerimizin ve milletimizin en dar zamanlarında mutlaka bir kutup yıldızı çıkmış ve hakikat yolunu aydınlatmıştır. Bundan 5 yıl önce, iktidar sahiplerinin gaflet, dalalet hatta hıyanet içinde oldukları Türkiye'de, morallerin bozulduğu, umutların tükendiği bir noktada bir ses, 'Cesur olacağız. Çünkü medeniyet yolunun taşlarını sadece cesurlar döşer' diye haykırdı. Bu şiarla yola çıkan bir liderliğin Türk milletinden yankı bulmaması mümkün değildir."

