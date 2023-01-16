Halk otobüsü şoförünü defalarca yumrukladı; o anlar kamerada

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde yolcu, tartıştığı halk otobüsü şoförü Cengiz Yeler'e defalarca yumruk attı. Bu anlar, araç kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Halk otobüsü şoförü Cengiz Yeler ile yolcu arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İneceği durağa gelen yolcu, şoförden aracı durdurup, aşağı inmesini istedi. Ancak şoför, kabul etmedi. Otobüse hareket ettiği sırada yeniden binen yolcu, şoförü defalarca yumrukladı. Durakta bekleyen kişilerin araya girmesiyle saldırgan, uzaklaştırıldı. Bu anlar ise otobüsün kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Hastaneye gidip, tedavi olan Cengiz Yeler, polise şikayetçi oldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2023-01-16 15:25:28



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