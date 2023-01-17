Kocaeli'de otobüs şoförüne saldıran şüpheli yakalandı (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kocaeli İzmit'te, özel halk otobüsü şoförü Cemil Yeler'e saldıran E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.B., polise verdiği ifadede; Yeler'in araçta tek yolcu olması nedeniyle "Şimdi oraya kadar senin için mi gideceğim? Bu saatte Gültepe'de ne işin var? Niye gidiyorsun?" dediğini, kendisinin de sinirlenerek saldırdığını söyledi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2023-01-17 14:16:31



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