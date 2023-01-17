Kocaeli'de otobüs şoförüne saldıran şüpheli tutuklandı (3)

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kocaeli İzmit'te, özel halk otobüsü şoförü Cemil Yeler'e yumrukla saldıran E.B., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2023-01-17 17:04:07



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