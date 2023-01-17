Kocaeli'de turistleri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, Kuveyt uyruklu turistleri taşıyan tur minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi hafif yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Volkan Taşkın idaresindeki 34 FTG 397 plakalı Kuveyt uyruklu 14 turisti taşıyan tur minibüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazayı görenler 112'yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Hafif yaralanan minibüs sürücüsü Volkan Taşkın ile 6 turist hastanelere sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2023-01-17 17:39:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.