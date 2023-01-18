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Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te Özgür Sağlam (38), annesinin bakıcısı tarafından yatağında ölü bulundu. Sağlam´ın şüpheli bulunan ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Kadıköy Mahallesi Ilgaz Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Özgür Sağlam, evde annesinin bakıcısı tarafından yatağından hareketsiz bulundu. Bakıcının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekibi, Özgür Sağlam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlıkçıların ölümü şüpheli bulmasıyla polis, evde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Sağlam'ın cenazesi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2023-01-18 11:20:01



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