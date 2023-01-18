Bakan Muş, Kocaeli'nde iş insanlarıyla buluştu

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Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Kocaeli Sanayi Odası´nın 2023 yılı ilk meclis toplantısına katılarak iş insanlarıyla bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Muş, Kocaeli Sanayi Odası´nın 2023 yılı ilk meclis toplantısına katılarak sektör temsilcileriyle buluştu. Bakan Muş´un da katıldığı meclis toplantısında Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bakan yardımcıları Mustafa Tuzcu ve Volkan Ağar, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile Kocaeli Sanayi Odası üyeleri yer aldı. Bakan Muş, iş insanlarıyla bir araya gelerek sektöre ilişkin görüşmeler yaptı. Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi. DHA-Politika Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2023-01-18 12:28:13



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