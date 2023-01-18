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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trans birey Nefes'in cinayet sanığı sevgilisi: Pencereden atladı

DHA

Trans birey Nefes'in cinayet sanığı sevgilisi: Pencereden atladı


Dinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, 5'inci kattaki evinin penceresinden düşen trans birey Nefes Balkan'ın ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan sevgilisi Tunahan Türker, savunmasında "Kavga ederken pencereye atlamak için yanaşmıştı. Ben zorla tutup içeri aldım. Bu esnada pencereyi kapattım. Perdeyi çektim. Perde de bu esnada kırıldı. Nefes'e su getirmeye gidiyordum. Mutfağa doğru 4-5 adım attım. Pencerenin açılma sesini duydum, 'Dur Nefes' demeye kalmadı. Sağ ayağını pencereden uzattı, yan şekilde aşağı doğru düştü" dedi.
Olay, 6 Ekim 2021 gecesi, Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi'nde meydana geldi. Binanın 5'inci katında oturan trans birey Nefes Balkan ile sevgilisi Tunahan Türker arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Nefes Balkan, 5'inci kattaki evin penceresinden beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan Balkan, yaşamını yitirdi. Tunahan Türker de gözaltına alındı. Polisin yaptığı inceleme sonucu evde bazı eşyaların hasar gördüğü belirlenince arbede yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Adliyeye sevk edilen Türker, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
'CİNSİYET DEĞİŞTİRDİĞİNDEN HABERİM YOKTU'
Nefes Balkan'ın ölümüyle ilgili Tunahan Türker'in `kasten öldürme´ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına, bugün Kocaeli 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşma salonunda tutuklu sanık Tunahan Türker, Nefes Balkan'ın ailesi ve arkadaşları ile avukatlar hazır bulundu. Tunahan Türker, savunmasında, "Olay tarihinde maktul ile kavga ettik, birbirimize hakaretler ettik. Bu doğrudur, bunu inkar etmiyorum. Ancak kesinlikle maktulü ben öldürmedim. Aynı evi paylaşıyorduk. Maktul uyuşturucu kullanan birisiydi. Kullandığında değişiyordu. Benimle kalmak istiyordu, korkuyordu. Ben zoraki bir şekilde son 3 aydır kendisiyle yaşıyordum. Maktulün cinsiyet değiştirdiğinden haberim yoktu. Bu olay hasbelkader benim başıma gelmiştir" dedi.
'AŞAĞI YAN DÜŞTÜ'
Olay sonrası kaçma girişiminin olmadığını öne süren Türker, "Emniyeti arayan benim. Ancak sabıkalı kişiliğim nedeniyle benim yaptığım düşünülerek dava açılmıştır. Madem ben bu kadar sabıkalı bir kişiyim, neden olay yerinden kaçmadım? Kavga ederken maktul pencereye atlamak için yanaşmıştı. Ben kendisini zorla tutup içeriye aldım. Bu esnada da pencereyi kapattım. Zaten pencerenin kolundaki DNA izi bana ait çıkmıştır. Zira benim de elim kanıyordu hatta bu esnada perdeyi çektim. Perde de bu esnada kırıldı. Devamında ben mutfağa Nefes'e su getirmeye gidiyordum. Arkam pencereye dönüktü. Mutfağa doğru 4-5 adım attım. Pencerenin açılma sesini duydum, 'Dur, Nefes kendine gel' demeye kalmadı. Nefes sağ ayağını önce pencereden uzattı sonra yan bir şekilde aşağıya doğru düştü. Ben 10-15 saniye şok oldum, olduğum yerde kaldım. Devamında pencereye gidip aşağı doğru baktım. Nefes'i yerde yatarken gördüm. Polisi aradım ve gelmesini bekledim. Aşağı Nefes'in yanına inmedim. Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Nefes'i ben öldürmedim" diye konuştu. 
TARTIŞMANIN NEDENİNİ ANLATTI
Avukatların Nefes ile arasındaki kavgaya dair sorusunu Türker, "Olay günü akşam saatlerinde benim telefonuma bakarken 'WhatsApp´tan silinmiş bir kişiden gelen çağrıyı göstererek 'Bu benim arkadaşım, bu numaranın sende ne işi var?' diyerek kıskançlık kavgası çıkardı. Tartışmamız bu şekilde başladı sonrasında birbirimizi darbettik, hakaretler ettik. Ben Nefes'i öldürmedim" diye yanıtladı.
Mahkemede tanık olarak dinlenen M.Ç. ise Nefes ile aynı evde yaşadıklarını, arkadaşının Tunahan Türker ile tanıştıktan sonra uyuşturucu kullanmaya başladığını söyledi. M.Ç., Türker´in, Nefes´in cinsiyet değiştirdiğini bilmediği yönündeki beyanının yalan olduğunu öne sürdü. 
Tanık olarak dinlenen B.Ö. de Tunahan Türker´in, Nefes´in cinsiyet değiştirdiğini bildiğini söyledi. Tanık Tunahan Türker´in annesi F.T. ise "Bu olay olmadan 15-20 gün önce görüntülü konuşurken kavga ediyorlardı. Ben de 'Yürütemiyorsanız ayrılın' dedim. Bunun üzerine Nefes, 'Ben seviyorum' diyerek oğluma sarıldı. 'Bizi ancak ölüm ayırır' şeklinde sözler söyledi. Benim bildiğim, oğlumun son dönemde anlattığı kadarıyla Tunahan, Nefes'ten ayrılmaya çalışıyordu. Ancak Nefes tehditlerle Tunahan'ın ayrılmasına izin vermiyordu" dedi.
Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan 2 tanığın zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı 27 Nisan'a erteledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2023-01-18 17:33:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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