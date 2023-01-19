Denizi kirleten tankere 30 milyon lira ceza (2)

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DENİZİ KİRLETEN GEMİYE 14 MİLYON 409 BİN LİRA CEZA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı deniz uçağı ile İzmit Körfezi üzerinde yapılan denetimde, geminin denizi kirlettiği belirlendi. `AMO´ isimli kuru yük gemisinin denizde petrol türevi kirliliğe yol açtığı görüntülendi. Pilotun haber vermesi üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Dilovası ilçesindeki limanda demirli gemiye yönelik 14 milyon 409 bin 865 lira ceza uyguladı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2023-01-19 13:56:25



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