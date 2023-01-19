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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ABD İstanbul Başkonsolosu Eadeh iş insanlarıyla bir araya geldi

DHA

ABD İstanbul Başkonsolosu Eadeh iş insanlarıyla bir araya geldi


Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)AMERİKA Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh, Kocaeli´de iş insanlarıyla bir araya gelerek, Kocaeli´nin dünya standartlarındaki imalat sektörüne katkılarından gurur duyduklarını söyledi.  
Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh, Kocaeli´de iş insanlarıyla bir araya geldi. Başiskele ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıya Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve iş insanları katıldı. Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerde ticaretin önemine değinen Başkonsolos Eadeh, "Pandeminin en ağır dönemlerini geride bırakmış olmaktan ve bir kez daha ticari ilişkilerimizi hep birlikte kutlamak üzere burada olmaktan son derece mutluyum. Bu akşam bir arada olacak daha güzel bir grup düşünemiyorum. Sizler ABD ve Türkiye arasındaki sağlam, canlı, hareketli ilişkileri temsil ediyorsunuz. Bugün aramızda büyük önde gelen şirketlerin olduğunu biliyorum, aynı zamanda Amerikan şirketlerinin de bu bağlamda yaptığı katkılardan gurur duyuyoruz. Kocaeli´nin dünya standartlarındaki imalat sektörüne katkılarından gurur duymaktayız. Osmanlı İmparatorluğu´ndan bu yana sanayinin güçlü varlığı burada Kocaeli´de hissediliyor. Bugün aramızda bulunan şirketler küresel boyutta otomotiv sektöründen, gıda ve içecek dağıtımına kadar birçok farklı iş alanını temsil etmektedirler ve aynı zamanda küresel boyutta rekabet içerisindeler" dedi. 
`İHRACAT ORANININ ARTMASINDAN MUTLU OLDUM´ 
Ticari ilişkilerin geliştirilmesi adına önemli girişimlerin atılması gerektiğini anlatan Başkonsolos Eadeh, sözlerine şöyle devam etti:  
"Sizlerin temsil ettiği iş alanlarına bakınca ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkinin merkezinin, kalbinin burada attığını görmek çok zor değil. ABD, Kocaeli´nin en fazla ihracat yaptığı 3 ülkeden biri. Aynı zamanda ihracat oranının bu yıl arttığını öğrenmekten çok mutlu oldum. Bu ekonomik ilişki son derece kapsamlı olan ittifakımızın merkezinde yer alıyor. Hem burada Türkiye´de hem de ABD´de istihdam sağlanmasına katkıda bulunuyor ve Kocaeli´de ekonomik büyümenin sürdürülmesine yardımcı olabilecek yabancı yatırımları da buraya çekiyor." (DHA)  DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Başiskele Ergün AYAZAlişan KOYUNCU
2023-01-19 21:23:42

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