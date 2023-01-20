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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinin deposunda plastik atıkların toplandığı bölümde çıkan yangında alevler yan tarafta bulunan palet imalathanesine sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken iki iş yerinde hasar oluştu.

Yangın gece yarısı Balçık Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki bir geri dönüşüm tesisinin deposundaki plastik atıkların bulunduğu bölümde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, plastik atıkların yanıcı özelliği nedeniyle hızla büyüdü. Alevler, kısa sürede yan tarafta bulunan palet imalathanesine sıçradı. Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle her iki fabrikadaki yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, her iki fabrikada da maddi hasar oluştu.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü

-Alev alev yanan paletlerden görüntü (Cep telefonu kamerası)

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-DetaylarHaber-Kamera: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2023-01-20 03:34:09



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