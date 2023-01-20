İnşaatın önünde erkek cesedi bulundu

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde, inşaat halindeki bir binanın önünde erkek cesedi bulundu. Polis ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi Nargül Sokak´ta inşaat halindeki binanın önünde, yerde yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbarla polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı incelemede, ölen kişinin üzerinden herhangi bir belge ve kimlik çıkmadı. Vücudunda herhangi bir kesik ve kurşun izine rastlanılmayan kişinin, başında küçük bir yara izi olduğu saptandı. Parmak izinin alınmasının ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu´na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT
2023-01-20 12:58:08
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