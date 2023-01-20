Kocaeli'de kötü kokunun kaynağı TÜBİTAK uzmanlarıyla araştırılıyor



Alişan KOYUNCU/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ Valiliği, bazı ilçelerde etkili olan kötü kokunun kaynağının henüz tespit edilemediğini, detaylı incelemelere TÜBİTAK uzmanlarının da katılmasıyla devam edildiğini açıkladı.

Derince, Gölcük ve Körfez ilçelerinde dün öğle saatlerinden itibaren hissedilen koku, çevredekileri rahatsız etti. Kötü koku nedeniyle gelen ihbarlar üzerine ekipler, bölgede inceleme başlattı. İlçelerin farklı noktalarında ölçüm ve inceleme yapan AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve belediye ekipleri, kokunun kaynağını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli Valiliği´nden yapılan açıklamada; TÜBİTAK uzmanlarının da dahil olduğu ekiplerin, kokunun yaygın hissedildiği bölgelerde ve çevrede faaliyet gösteren tesislerde incelemelerini sürdürdüğü belirtildi. Kokunun kaynağının henüz tespit edilemediği kaydedilerek, "19 Ocak tarihinde Derince ve Körfez ilçelerindeki koku şikayetleri üzerine; dün saat 15.00´dan itibaren bugüne kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerince Derince ve Körfez İlçelerinde faaliyet gösteren tesislerde ve bölgede incelemelerde bulunulmuştur. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerinin elinde bulunan teknik imkanlarla kokunun kaynağı henüz tespit edilememiştir. Bu nedenle daha detaylı inceleme yapılabilmek üzere TÜBİTAK uzmanları da dahil edilerek, valiliğimiz koordinasyonunda araştırmalara devam edilmektedir" denildi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2023-01-20 14:29:12



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