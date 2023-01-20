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Bakan Nebati: Üreten, emek veren her vatandaşımızı destekleyeceğiz

DHA

Bakan Nebati: Üreten, emek veren her vatandaşımızı destekleyeceğiz


Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/ KOCAELİ, (DHA)HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaş odaklı politikaları kararlılıkla uygulamayı sürdüreceklerini belirterek, "Geçmişte olduğu gibi insanımıza acı reçeteler dayatan koalisyon hükümetleri misali, faizi çıkarıp, işsizliği patlatarak değil; ülkemiz için üreten, emek veren her bir vatandaşımızı sonuna kadar destekleyeceğiz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nda basın toplantısı yaptı. Yaklaşık 1 yıl önce devreye aldıkları ekonomi modeli ile rekorlar kırıldığını söyleyen Bakan Nebati, "Yaklaşık 1 yıl önce devreye aldığımız 'Türkiye Ekonomi Modeli'yle yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta rekorlar kırdık. Bu başarılarımızın sonucunda ülkemizin borç stokunun milli gelire oranı da azaldı. Bütçede kaydettiğimiz somut başarılarımız da ortadadır. Tüm bunlardan aldığımız güçle EYT konusunu çözüme kavuşturduk. Asgari ücreti yüzde 55 oranında artırdık. Memur ve emeklilerimizin ücretlerinde yasal artış oranının oldukça üzerinde artış yaptık. En düşük emekli aylığını 5 bin 500 liraya yükselttik. Enflasyonda da düşüş eğilimi başlamıştır. 2022 yılında vatandaşlarımızı enflasyonun olumsuz etkisinden korumak için 290,4 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçtiğimizi de hatırlatmak isteriz. Bundan sonraki süreçte de vatandaş odaklı politikalarımızı yine kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz. Vatandaşımıza doğal gaz sübvansiyonları, çiftçimize girdi destekleri, KOBİ'lerimiz öncelikli olmak üzere KGF paketleri, işletmelerimize yatırım kredisi gibi sayısız desteklerimizi kararlılıkla sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. 
Türkiye için üreten, emek veren her vatandaşı destekleyeceklerini vurgulayan Bakan Nebati, "Ülkemizde 'muhalefet' adı altında bir kesimin adeta yıllarca engel olmaya çalıştıkları milli gururumuz Togg nasıl ki Kocaeli'mizde hayat bulduysa inanıyorum ki Kocaeli'miz 'Türkiye Yüzyılı´nda daha nice ilklere imza atacaktır. Büyük üstat rahmetli Necip Fazıl, `Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekir´ diyor. İşte bizler, 'Türkiye Yüzyılı'nda ülkemize dev eserler kazandırmak için karıncalar gibi gece gündüz çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Geçmişte olduğu gibi insanımıza acı reçeteler dayatan koalisyon hükümetleri misali, faizi çıkarıp, işsizliği patlatarak değil; ülkemiz için üreten, emek veren her bir vatandaşımızı sonuna kadar destekleyeceğiz" diye konuştu.
Bakan Nebati, daha sonra Kocaeli Valiliği'ni ziyaret etti.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2023-01-20 16:42:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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