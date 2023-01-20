Bakan Nebati: Üreten, emek veren her vatandaşımızı destekleyeceğiz (2)



'TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE OLAN NE SORUN VARSA ÇÖZÜLDÜ'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kocaeli Ticaret Odası'nda 'İş Dünyası Buluşması' toplantısına katıldı. Gündemde olan sorunların çözüldüğünü belirten Bakan Nebati, "EYT çözüldü, memur 6 ayda bir toplu sözleşmeden gelen hakkının yanında ek olarak emeklilerle birlikte gerekli adımlar atılarak talepler karşılandı. Temel olarak Türkiye´nin gündeminde olan ne sorun varsa çözüldü. Tekrar ediyorum, çok açık bir şekilde ifade ediyor ve çağrıda bulunuyorum. Pazartesi günü ayın 16´sında Türkiye Cumhuriyeti´nin bütçe gerçekleşmelerini canlı yayınla ilan ettik. Neredesiniz? Ekonomi rakamlardır diyenler neredesiniz? Göstergelerden bahset diyenler neredesiniz? Bütçe gerçekleşmeleri olduğunda göreceğiz diyenler, ekonomi güvendir dediğimiz zaman rakamdan bahset, istikrardır dediğim zaman rakamdan bahset, beklentidir dediğimiz zaman rakamlardan bahset. Buyurun rakamlardan bahsediyoruz. Rakamlarımızı konuşalım. Rakamlar önünüzde, diliniz neden dönmüyor? Türkiye Cumhuriyeti bütçesinin 2022 gerçekleşmelerini ilan ediyoruz, öğleden sonra muhalefet tarafından bir açıklama. Yurtdışı çıkış fonlarını kaldıracağız. Rakamlarımızı konuşsana. Bütçe açığımı konuşsana, neden konuşmuyorsun? Faiz dışı fazlamı konuşur musun? Hani cari açık problemdi? Çözen kim? Sayın cumhurbaşkanımızın önündeki irade ve bu millette. Rekorlar kırıyoruz. Her alanda rekor kırıyoruz. Mücadelemiz insan odaklı. Sert frene basacağız, gel bas bakayım. İnsanlar işsiz kalınca ne yapacaksın? Faizleri artıracağız, gel artır bakayım. Firmaları batırmak için. Bütün dünya artık bir şeyi görüyor, Türkiye doğru yolda. Türkiye önündeki engelleri aşa aşa ve bu ülkenin önünü tıkayan zihinlerle de savaşa savaşa önünü açıyor. Öyle bitmiş hikayelerle gelmeyin. Türkiye Ekonomi Modeli´nin henüz üzerinden 1 yıl geçmiş, kur korumalıyı konuştular fayda maliyet analizini gelin yapın bakalım. Şu kadar sübvansiyonlarda bulundular bunları nasıl karşılayacaklar bütçe açığı 5´lere, 6´lara gidecek dediler. Yüzde 1 altı. Bu bütçeyi faizle yaptılar dediler 13,7'lik bir oran ön görülmüşken 10,6 ile kapattık. Şimdi ne yaptınız diyorlar. Ne yaptığımız çok açık, bu millete güven. Göreceksin, bakacaksın bu ülke `Dünya bir yana Türkiye bir yana´ denecek bir yüzyılın hazırlığını gerçekleştiriyor. İşte biz bu anlayışla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz Durmak yok, yola devam." dedi.

`ENFLASYON YÜZDE 50, 40 ve 30'LARA DOĞRU GERİLEYECEKTİR´

Bakan Nebati enflasyonda gerilemenin olduğunu belirterek, "Enflasyonda da son dönemde belirgin bir gerilemeye şahit olduk ve ilerleyen aylarda Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yüzde 50, 40 ve 30'lara doğru gerileyecektir." dedi.

Enflasyonun olumsuz etkilerinden vatandaşları korumak için tedbirlerin alındığını söyleyen Bakan Nebati, şöyle devam etti:

"Enflasyonda da son dönemde belirgin bir gerilemeye şahit olduk ve ilerleyen aylarda Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yüzde 50, 40 ve 30'lara doğru gerileyecektir. Ayrıca, enflasyonun olumsuz etkilerinden vatandaşımızı korumak için aldığımız tedbirlerin bazılarını sizlere hatırlatmak isterim. Meskenlerde yüzde 18 olan KDV oranını 8'e indirdik. Evlerde doğalgazın yüzde 80'ini elektriğin ise yüzde 60'ını sübvanse ettik. Bu kapsamda, hane halkı aylık 1.000 lira doğal gaz faturası ödüyorsa o evin ısınması için yaklaşık 4.000 lira faturayı da bütçemizden karşılıyoruz. Cari açıktan dem vuranların bunları da görmesi, bizim insan odaklı politikalarla ilerlediğimizi de söylemesi gerekir. Gıda, temizlik ürünleri ve yeme içme hizmetlerinde KDV indirimlerine gittik. 290,4 milyar lira vergi gelirinden vazgeçtik. 2023 yılında net asgari ücreti yüzde 54,7 artırarak 8 bin 506 liraya yükselttik. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi kesintisini kaldırdık ve bu uygulamayı tüm ücret gelirleri için geçerli kıldık. Bu yıl için işverenlere sağlayacağımız asgari ücret desteğini 100 liradan 400 liraya çıkardık."

`KOBİ KREDİLERİ BUGÜN TİCARİ KREDİLERDEKİ BÜYÜMENİN SÜRÜKLEYİCİSİ KONUMUNDADIR´

Verilen desteklerle bir taraftan sosyal korumayı sağlarken, diğer taraftan da iş dünyasının da rekabetçi hale dönüşmesini sağladıklarını ifade eden Bakan Nebati, şöyle konuştu:

"Kur etkisinden arındırılmış yıllık KOBİ kredi büyümesi uzun dönem ortalamasının tam 4 katına yükselerek yüzde 89,2 seviyesindedir. KOBİ'lerin kullandıkları kredi hacmi 2022 başında 1 trilyon liranın sınırlı üzerindeyken yıl sonu itibarıyla 2 trilyon lirayı geçmiştir. Bu yaklaşımımızı sürdürerek, 200 milyar lira kefalet imkanı karşılığında yaklaşık 250 milyar liralık finansmanı başta KOBİ'lerimiz olmak üzere tüm işletmelerimizin kullanımına sunuyoruz. Bu paketlerden yararlanmanızı tavsiye ediyorum. Diğer taraftan, vergi kanunlarında Modelimizin önemli bir amacı olan ihracatı teşvik edecek pek çok düzenlemeyi de hayata geçirdik. İhracat yapan kurumların ihracattan elde ettikleri kazançlarına uygulanacak kurumlar vergisi oranını 1 puan indirdik. Sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılara, ihracat bedelinin yüzde 10'una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep etme imkânı getirdik. Tam mükellef gerçek kişilerin, elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın yüzde 50'sini gelir vergisinden muaf tuttuk." (DHA)Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2023-01-20 18:34:03



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