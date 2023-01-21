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Kılıçdaroğlu, İzmit'te kütüphane açılışına katıldı

DHA

Kılıçdaroğlu, İzmit'te kütüphane açılışına katıldı


Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesi Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi´nin açılışına katılarak, "Elazığ'da Ticaret Lisesi´nde okurken 'Çalıkuşu' romanını halk kütüphanesinde okumuştum. Sabah kütüphanede roman okurdum, okul saati başlayınca kapatır tekrar giderdim. Halk kütüphanesinde okuduğum çok kitap oldu" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesi Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi'nin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Kılıçdaroğlu, gençlerin kütüphanede kitap okuyarak, sosyalleşerek bir araya gelebileceklerini belirtip, "Sayın başkan burayı açarken söyleyeyim, `İçeride küçük bir kafe var mı?´ diye sordum. 'Var' dediler. Çünkü kitap okuyanların bir süre sonra bir araya gelip konuşmaları gerekiyor, tartışmaları gerekiyor, yeni düşünceleri ifade etmeleri gerekiyor. Onların sosyalleşmeleri, onların beraber belli konuları uygun bir ortamda tartışmaları sohbet ederek gülümseyerek tartışmaları, onların gelecek ufuklarını çizmeleri açısından son derece değerli. Kitap açısından oldukça zengin olduğu anlaşılıyor. Hem dijital hem de basılı kitap olarak bütün İzmitlilere, bütün öğrencilere hayırlı, uğurlu olsun" dedi. 
Halk kütüphanelerinde çok sayıda kitap okuduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kütüphanelerin benim için ayrı bir önemi var. Elazığ'da Ticaret Lisesi´nde okurken 'Çalıkuşu' romanını halk kütüphanesinde okumuştum. Öğleden sonra okula giderdim, sabahçı ve öğlenci olarak ayrılırdı. Sabah kütüphanede roman okurdum, okul saati başlayınca kapatır, tekrar giderdim. Halk kütüphanesinde okuduğum çok kitap oldu. Öğrencilerin kitap alma şansları o zamanlar çok daha sınırlıydı. Dolayısıyla kütüphaneler gençlerin ufkunun gelişmesi açısından, onların sosyalleşmesi açısından, gelecek ufukları ve gelecek hayallerinin büyümesi açısından da olağanüstü güzel bir mekanlar. Her yaştan insanın gelip arzu ettiği kitabı alması, okuması, sonra onu rafına koyup evine huzur içinde dönmesi en güzel atmosferin yaşatılması açısından önemli" diye konuştu. DHA-Politika Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2023-01-21 17:03:29

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