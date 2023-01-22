Gölcük´te doğalgaz patlaması; yaralananlar var (1) 

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Dinçer AKBİRSoner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi 100. Sokak´ta 3 katlı bir binanın 3´üncü katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sesi çevrede korku yarattı. Patlamanın ardından yangın çıkan evde bulunan kişiler yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan kişiler sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Dinçer AKBİR-Soner GÜLEZER

2023-01-22 21:29:06



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