Gölcük´te doğalgaz patlaması; yaralananlar var (1) 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gölcük´te doğalgaz patlaması; yaralananlar var (1) 

DHA

Gölcük´te doğalgaz patlaması; yaralananlar var (1) 


Dinçer AKBİRSoner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi 100. Sokak´ta 3 katlı bir binanın 3´üncü katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sesi çevrede korku yarattı. Patlamanın ardından yangın çıkan evde bulunan kişiler yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan kişiler sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Dinçer AKBİR-Soner GÜLEZER
2023-01-22 21:29:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli ...
(Görüntülü)KAVŞAKTA 2 OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAVŞAKTA 2 OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 4 ...
Fındıklığa gitti, bir daha haber alınamadı
YEREL HABERLER Fındıklığa gitti, bir daha haber alınamadı
Kocaeli'de kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de kaybolan kişi için arama çalışması ...
Kavşakta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kavşakta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi ...
Kocaeli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi ...
Kocaeli'de "USTAM" projesiyle firmaların ara eleman ihtiyacı karşılanıyor
YEREL HABERLER Kocaeli'de "USTAM" projesiyle firmaların ara eleman ...
(Görüntülü) HUSUMETLİSİNİ TABANCAYLA YARALAYIP, MOTOSİKLETLE KAÇTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) HUSUMETLİSİNİ TABANCAYLA YARALAYIP, ...
Husumetlisini tabancayla yaralayıp, motosikletle kaçtı
YEREL HABERLER Husumetlisini tabancayla yaralayıp, motosikletle ...
(Görüntülü) DENİZE KİRLETEN GEMİ HAVADAN TESPİT EDİLDİ, 12 MİLYON 596 BİN TL CEZA KESİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DENİZE KİRLETEN GEMİ HAVADAN TESPİT ...
Denize kirleten gemi havadan tespit edildi, 12 milyon 596 bin TL ceza kesildi 
YEREL HABERLER Denize kirleten gemi havadan tespit edildi, 12 milyon ...
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 12 milyon 596 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 12 milyon 596 bin ...
Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi ...
(Görüntülü)KILIÇDAROĞLU, İZMİT&#039;TE KÜTÜPHANE AÇILIŞINA KATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)KILIÇDAROĞLU, İZMİT'TE KÜTÜPHANE ...
Kılıçdaroğlu, İzmit'te kütüphane açılışına katıldı
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu, İzmit'te kütüphane açılışına katıldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de kütüphane açılışına katıldı
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de kütüphane ...
(Görüntülü)YAŞLI KADIN YANGINDA ÖLDÜ, EŞİ VE OĞLU YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)YAŞLI KADIN YANGINDA ÖLDÜ, EŞİ VE OĞLU ...
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan Regaip Kandili mesajı
YEREL HABERLER Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan Regaip Kandili mesajı
Kocaeli'de 14 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 14 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Saadet Partisi Gebze İlçe Divan Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Saadet Partisi Gebze İlçe Divan Toplantısı yapıldı
Kocaeli'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kocaeli'den kısa kısa
Kocaeli'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
(Görüntülü) KOCAELİ - BAKAN NEBATİ &#039;TÜRKİYE&#039;NİN GÜNDEMİNDE OLAN NE SORUN VARSA ÇÖZÜLDÜ&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü) KOCAELİ - BAKAN NEBATİ ...
(Görüntülü) KOCAELİ- BAKAN NEBATİ İŞ DÜNYASI BULUŞMASINA KATILDI TAMAMI FTP&#039;DE
YEREL HABERLER (Görüntülü) KOCAELİ- BAKAN NEBATİ İŞ DÜNYASI ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.