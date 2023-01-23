Gölcük'teki doğal gaz kaynaklı patlamanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı



Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde doğal gazdan kaynaklı patlamanın yaşandığı ev ile çevresindeki binalarda oluşan hasarın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı. Binada yaşayanlar tahliye edilirken, çevredeki 5 bina da hasar gördü.

Gölcük Kavaklı Mahallesi 100. Sokak´taki 3 katlı bir binanın 3'üncü katında dün gece doğal gaz kaynaklı patlama oldu. Patlamanın meydana geldiği dairede yaşayan Mikdat Ç. (41) ve annesi Hanım A. (65) ağır yaralandı. Vücutlarından yanıklar oluşan anne ve oğlu Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavi altına alındı. Dairede çıkan yangın ise itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Mikdat Ç.´nin doğal gazı açıp ateşe vererek intihara kalkıştığı öne sürüldü.

Havanın aydınlanmasıyla ekiplerin bölgedeki çalışmaları da başladı. Polis olay yeri inceleme, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Ekipler, patlamanın yaşandığı bina ile çevresindeki 5 binada hasar oluştuğunu tespit etti. Patlama olan binada yaşayanların tahliye edilmesine karar verildi.

'BASINÇLA EV YERİNDEN OYNADI'

Olayı anlatan bina sahibi Şehide Öztürk, "Gece saat 20.30 sıralarında evde oturuyorduk. Üçüncü katta kiracılar oturuyordu, patlama esnasında. Tamamen basınçla birlikte ev yerinden oynadı. Duvarların üzerimize geldiğini gördüm. Annemi ve babamı alıp dışarıya çıktığımda bizim binanın patladığını ancak o zaman fark ettik. Her tarafta cam kırıkları vardı ve yukarıdaki bir kadının çığlıklarını duyduk. Şu anda da evden eşyalarımızı alıyoruz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2023-01-23 11:49:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.