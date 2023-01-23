Gölcük'te dairedeki patlamanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (2)

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PATLAMA KAMERADA

Kocaeli´nin Gölcük ilçesindeki patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde patlama anı ve sonrasında binadan yükselen alevler görülüyor. Görüntülerin devamında patlamayı duyan kişilerin olay yerine doğru koşuşturduğu panik anları da yer alıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2023-01-23 12:01:26



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