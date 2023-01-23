İnşaatın önünde ölü bulunan kişinin kimliği belirlendi 

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde 4 gün önce inşaat halindeki bir binanın önünde ölü bulunan kişinin Muhammet Çay (28) olduğu belirlendi.
Geçen Cuma günü Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi Nargül Sokak´ta inşaat halindeki binanın önünde, yerde yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı. Yapılan araştırmada ölen kişinin Muhammet Çay olduğu belirlendi. Başında yere çarpmaya bağlı yara olduğu belirlenen Muhammet Çay´ın bekar ve bir süredir işsiz olduğu öğrenildi. Adli Tıp Kurumu´ndan gelecek rapor doğrultusunda ölüm nedeni belirlenecek olan Muhammet Çay´ın cenazesi Çayırova ilçesinde toprağa verildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT
2023-01-23 20:25:40
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