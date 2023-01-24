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3 gündür kayıp olarak aranıyordu, evine dönerken yolda bulundu

DHA

3 gündür kayıp olarak aranıyordu, evine dönerken yolda bulundu


Dinçer AKBİR/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde 3 gün önce fındıklığa gitmek için evden çıkan, geri dönmeyince de arama çalışması başlatılan Salih Altun (77), bugün evine dönerken yolda ekipler tarafından bulundu.
Kandıra ilçesi Ağaçağıl Dereli Mahallesi'nde yaşayan Salih Altun, cumartesi günü fındıklığa gittiğini söyleyerek evden çıktı. Cep telefonu kullanmayan Altun'dan bir daha haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine bölgede AFAD, AKUT ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri arama çalışması başlattı. Birçok gönüllü dernek temsilcisinin de katıldığı arama çalışmaları aralıksız sürerken, Salih Altun bugün evine dönerken mahalle girişinde ekipler tarafından bulundu. Bunun üzerine arama çalışması sonlandırdı. Salih Altun, gerekli sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Üniversitesi'ne götürüldü.
Jandarma, Salih Altun'un 3 gündür nerede olduğunu tespit etmek için araştırma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira Dinçer AKBİR
2023-01-24 13:18:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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