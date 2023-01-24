İnşaatın 4'üncü katından asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

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Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, 4 katlı bir inşaatın en üst katından asansör boşluğuna düşen işçi Diyar Erginbaş (21) yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan işçi tedavi altına alınırken, inşaatta çalışan akrabaları ise sinir krizi geçirdi.

Olay saat 17.00 sıralarında Ömerağa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi´nde bulunan 4 katlı bir inşaatta meydana geldi. Son katta çalışma yaptığı sırada dengesini kaybeden inşaat işçisi Diyar Erginbaş, asansör boşluğuna düştü. Olayı gören diğer işçilerin haber vermesi üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekibi inşaat işçisini düştüğü asansör boşluğundan çıkardı. Vücudunda kırıklar olan işçi sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. İnşaatta çalışan akrabaları, Erginbaş'ın kurtarma çalışmaları sırasında sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2023-01-24 18:22:29



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