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1 kişinin öldüğü kavgada kendisi de yaralanmıştı; 18 yıla kadar hapsi istendi

DHA

1 kişinin öldüğü kavgada kendisi de yaralanmıştı; 18 yıla kadar hapsi istendi


Dinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, restoranda vurulan Birol Kibar'ın öldüğü silahlı kavgaya ilişkin davada savcı, mütalaasını açıkladı. Kavgada kendisi de yaralanan Zekeriya Şahin'in 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. 
Olay, 3 Ağustos 2021'de Ömerağa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Birol Kibar ile Zekeriya Şahin arasında, restoranda tartışma çıktı. Tartışma, Kibar ve Şahin´in yanındaki kişilerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Birol Kibar ile Zekeriya Şahin, silahların kullanıldığı kavgada yaralandı. Yanlarındaki kişiler tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Birol Kibar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, yaralanan Zekeriya Şahin ile Muharrem Şahin, Bahadır Yüksel, F.F.B. ve Y.C.´yi gözaltına aldı. F.F.B. ve Y.C., savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı; Zekeriya Şahin, Muharrem Şahin ve Bahadır Yüksel ise tutuklandı. Olayla ilgili Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde daha önce görülen duruşmada Muharrem Şahin ve Bahadır Yüksel, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
Davanın görülmesine bugün devam edildi. Duruşmaya Birol Kibar'ın yakınları, tutuklu sanık Zekeriya Şahin, tutuksuz sanıklar Muharrem Şahin ve Bahadır Yüksel ile tarafların avukatları katıldı. Tarafların son savunmalarının alınmasının ardından duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Zekeriya Şahin'in 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Tutuksuz sanık Muharrem Şahin'in 'kasten öldürme' suçundan beraatini isteyen savcı, 'ruhsatsız silah bulundurma veya taşıma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti. Bahadır Yüksel'in ise eyleminin 'kasten öldürmeye teşebbüs' yerine 'kasten basit yaralama' suçuna uygun olduğuna kanaat getiren savcı, 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, tarafların mütalaaya karşı savunma hazırlamak amacıyla süre talep etmesi üzerine duruşmayı 30 Mart'a erteledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2023-01-25 13:32:56

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