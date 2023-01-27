Anestezi teknikeri yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

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Alişan KOYUNCUSoner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde anestezi teknikeri Mehmet Fidan (26), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay saat 19.30 sıralarında Şehitler Mahallesi 409´uncu sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi´nde görev yapan anestezi teknikeri Mehmet Fidan´dan haber alamayan yakınları endişelenerek, komşularından evi kontrol etmesini istedi. Kapıyı uzun süre çalan komşuları açan olmayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giren ekipler, Mehmet Fidan´ı yatağında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Mehmet Fidan´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ev içerisinde incelemelerde bulundu. Mehmet Fidan´ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Alişan KOYUNCU-Soner GÜLEZER

2023-01-27 20:44:41



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