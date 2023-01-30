Muharrem İnce: Atatürk'ün partisini parsel parsel satın almışlar

Alişan KOYUNCUDinçer AKBİR/ KOCAELİ, (DHA)MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Atatürk´e 'faşist' diyenler, 'Dersim katliamcısı' diyenler, 'Mustafa Kemal' diyenler; FETÖ´cüsü, PKK´lısı, Atatürk düşmanları ne kadar varsa hepsi dolmuşlar içeri. Parsel parsel satın almışlar, Atatürk´ün partisini. Yazıklar olsun" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kocaeli´nin Gebze ilçesindeki kafede basın toplantısı düzenledi. İnce, "'Devrim kanunlarını kaldıracağız' diyenler var. 'Türklüğü yok edeceğiz' diyenler var. En son Atatürk´e ve İsmet Paşa´ya 'faşist' diyen bir CHP milletvekili var. Utanmadan tweet'ini siliyor. Kıyamet alameti bunlar. CHP milletvekili Atatürk´e ve İnönü´ye 'faşist' diyor. Utanmadan bu adamı milletvekili yapıyorlar. Tekrar listeye koyarlarsa da şaşırmam. Atatürk´e 'faşist' diyenler, 'Dersim katliamcısı' diyenler, 'Mustafa Kemal' diyenler; FETÖ´cüsü, PKK´lısı, Atatürk düşmanları ne kadar varsa hepsi dolmuşlar içeri. Parsel parsel satın almışlar, Atatürk´ün partisini. Yazıklar olsun" diye konuştu.
'SEÇİLİRSEM MEMLEKET PARTİSİ´NDEN İSTİFA EDECEĞİM'
Cumhurbaşkanlığı seçimine girdiği dönemde kısıtlı olanaklarla mücadele verdiğini kaydeden İnce, "Ben dolar 4 lirayken aday oldum, Erdoğan´ı salladım. O zamanlar kendine güvenmeyenler, dolar 19 lira olunca şu an kendine güvenmeye başladı. Ben 4 lirayken dolar, Erdoğan´ı titrettim. Şu an bu olanaklar bende olsa yüzde 65 ile alırım seçimi" dedi.
6´lı masanın kararlarının yanlış olduğunu savunan İnce, "Partili cumhurbaşkanıdır Erdoğan. Partili cumhurbaşkanı olmamalıdır. Cumhurbaşkanı partili olmamalıdır. Ben seçilirsem Memleket Partisi´nden istifa edeceğim. Partili cumhurbaşkanı olmaz, doğru değil. Parti başkanının emrinde bir cumhurbaşkanı da olmaz. Böyle bir şey olabilir mi? Sizi aday yaptılar; yüzde 50 artı 1 aldınız, seçildiniz. Gültekin Uysal imza at, Kemal Kılıçdaroğlu imza at, Meral Akşener imza at; cumhurbaşkanı görev yapsın. Böyle cumhurbaşkanı olur mu, sekreter mi bu? Partili cumhurbaşkanı olmaz. Parti başkanının emrinde bir cumhurbaşkanı da olmaz" dedi. DHA-Politika Türkiye-Kocaeli / Gebze Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR
2023-01-30 15:00:57
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.