Kimyasal madde üretilen iş yerinde sızıntıdan etkilenen 2 ortak öldü (2)

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İŞÇİLERİ EVE BIRAKIP, MESAİ YAPMIŞLAR

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde boya temizleme maddesi üretilen iş yerinde yaşanan sızıntı nedeniyle 2 ortağın hayatını kaybetmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Ölen Yücel Keleş'in firmanın sahibi ve genel müdürü, Murat Duran'ın ise firma ortağı ve mühendisi olduğu belirtildi. Kimyasal sızıntı öncesinde Keleş ile Duran'ın gün boyunca çalıştıkları, saat 20.00 sıralarında diğer 3 işçiyi evlerine bırakıp, yeniden iş yerine dönüp mesai yaptıkları öğrenildi. Daha sonra iki ortaktan haber alamayan yakınlarının firma çalışanlarını arayıp, kontrol etmelerini istediği, iş yerine gelen işçilerin ise cansız bedenler ile karşılaştıkları belirtildi. DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Alişan KOYUNCU

2023-01-31 12:27:20



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