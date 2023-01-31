Gebze´de savcı gözaltına alındı 

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Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde Cumhuriyet Savcısı F.A. bir vatandaşın para karşılığında bir davaya baktığı yönündeki şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı´nda görevli Cumhuriyet Savcısı F.A.´yı gözaltına aldı. İddiaya göre, Antalya´da yaşayan bir vatandaş, daha önce Antalya´da görev yapan savcı F.A.´nın para karşılığında bir davaya baktığı yönünde şikayette bulundu. Polisin soruşturmasının ardından savcı F.A., gözaltına alındı. Savcı F.A.´nın emniyet müdürlüğünde işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2023-01-31 19:55:53



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