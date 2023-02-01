Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı



Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle, kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. İzmit ilçesi Umuttepe bölgesinde kar kalınlığı 5 santime, Kartepe Kayak Merkezi'nde ise 29 santime ulaştı.

Kentin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklarla sürdü. İzmit ilçesi Umuttepe bölgesinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Kartepe Kayak Merkezi'nde ise Meteoroloji verilerine göre, kar kalınlığı 29 santimetre oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelere bağlı ekipler, sabah kadar ulaşımda aksama olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kent merkezinden yüksek kesimlere çıkanlar, beyaz örtü ile karşılaşınca şaşırdı. Yoğun kar yağışına şaşırdığını söyleyen Dursun Korkmaz, "Kent merkezinden geliyoruz, yağmur bile yağmıyordu. Fakat İzmit Umuttepe'ye geldiğimizde gördüğümüz kar nedeniyle şaşırdık. Bu sene gecikti ama şu an güzel yağıyor. Bereket olur, inşallah" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2023-02-01 10:04:08



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