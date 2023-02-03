Kocaeli´deki DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama

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KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ´de, terör örgütü DEAŞ´a yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü içinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 5 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2023-02-03 09:42:09



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