Kahvehanede pusu kurup, kadını vurdu

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Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir kahvehanede pusu kuran A.T., yolda yürüyen G.Y. (45) isimli kadına tabanca ile ateş açtı. Yaralanan kadın tedaviye alınırken, A.T. olay yerinden kaçtı.

Olay akşam saatlerinde Gebze Hacı Halil Mahallesi 1229/1 Sokak üzerinde meydana geldi. Sokaktaki kahvehaneye giden A.T., her akşam aynı yerden geçen G.Y.'nin gelmesini bekledi. Kadının sokakta yürüdüğünü gören A.T., kahvehaneden çıkarak tabanca ile 4 el ateş etti. Omzundan ve bacağından yaralanan G.Y., kanlar içerisinde yere yığılırken, A.T. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan G.Y., ambulans ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olay yerinden kaçan A.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2023-02-05 20:41:47



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